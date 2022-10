Rimini: furgone perde controllo e abbatte il cancello di un'abitazione [Fotogallery]

Incidente nel pomeriggio a Rimini. Secondo le prime ricostruzioni un furgone Ducato avrebbe perso il controllo, tamponando una Punto in Via Foglino, direzione monte, per poi proseguire senza fermarsi. Si sarebbe quindi immesso in Via Osteria del Bagno per poi ribaltarsi contro la cancellata di un'abitazione, abbattendola, assieme a dei contatori del gas. Nel giardino della casa stavano giocando dei bambini, che fortunatamente sono rimasti illesi nell'incidente. Due delle persone che viaggiavano nel furgone sono state portate in ospedale. Oltre ai sanitari del 118, sul posto sono intervenuti per i rilievi i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.