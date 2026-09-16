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Rimini, furgone urta una struttura in legno e la fa crollare | FOTO

La costruzione, utilizzata durante gli eventi per ospitare food truck e come parcheggio per le moto, ha ceduto nella prima mattinata

16 set 2026
Rimini, furgone urta una struttura in legno e la fa crollare | FOTO

Paura nella prima mattinata di oggi nella zona della ruota panoramica di Rimini, dove una struttura in legno utilizzata in occasione degli eventi per il posizionamento dei food truck e, in altri momenti, come area per il parcheggio delle moto è crollata dopo l’impatto con un furgone Hera. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo avrebbe urtato la struttura provocandone il cedimento.  Al momento dell’incidente nell’area non risultavano presenti altre persone o mezzi.

La zona è stata delimitata per impedire l’accesso e consentire le operazioni di messa in sicurezza. Resta ora da chiarire nel dettaglio la dinamica dell’incidente. Le cause dell’urto e le circostanze che hanno portato al cedimento della struttura sono al vaglio della Polizia, che sta effettuando gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto.





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