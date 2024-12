Rimini, furto al "Caffè delle Rose": ladri rubano attrezzature a pochi giorni dall’inaugurazione

Il Caffè delle Rose, storico simbolo della dolce vita riminese a Marina Centro, si prepara a rinascere sotto una nuova veste, ma a pochi giorni dall’inaugurazione, prevista per il 13 dicembre, è stato colpito da un furto. Nella notte tra domenica e lunedì, ignoti sono entrati nel locale, chiuso dal giugno 2023 e in fase di restyling, forzando una porta laterale.

I malviventi si sono diretti nella zona cucina, smontando e asportando attrezzature e macchinari nuovi, pronti per l’apertura. Il furto è stato scoperto nella tarda mattinata di lunedì e sul posto sono intervenuti i carabinieri per un sopralluogo e l’acquisizione dei filmati di videosorveglianza. Nonostante il danno, ancora da quantificare, la nuova gestione conferma che l’apertura avverrà come previsto.