Rimini: furto nella notte alla Gioielleria Zani [fotogallery]

Questa mattina il proprietario della Gioielleria Zani, a Rimini, ha scoperto che durante la notte ignoti erano entrati nel suo locale. Al suo arrivo in via Tempio Malatestiano per l'apertura dell'esercizio, l'amara sorpresa: la serranda era alzata, la porta non più chiusa a chiave e dalla vetrina mancavano diversi monili e orologi preziosi. Il bottino, secondo una stima sommaria, si aggira attorno ai 70mila euro. Sul posto gli agenti del reparto di Polizia Scientifica per cercare tracce ed elementi utili alle indagini.