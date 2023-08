CRONACA Rimini: gattini rinchiusi in un sacchetto della spazzatura, salvati da due bambine I due mici dal pelo bianco e gli occhi azzurri sono stati gettati via come fossero dei rifiuti di organico.

Erano stati abbandonati all’interno di un sacchetto della spazzatura, lasciato a terra, vicino a una siepe nei pressi di via Del Reno, a Viserba di Rimini. Un sacchetto sotto il sole e chiuso con una cordicella che non gli permetteva neanche di respirare. Sono vivi quasi per miracolo i due mici di appena un mese e mezzo salvati da due bambine, Giada e Gloria, di 12 anni, che erano scese di casa per fare una passeggiata quando a un certo punto hanno iniziato a origliare dei strani miagolii. Quasi un po’ spaventate, si sono avvicinate a questo sacchetto di plastica che continuava a muoversi a destra e a sinistra e dal quale uscivano dei rumori simili a un pianto. Era lì infatti che erano stati rinchiusi, come fossero dei rifiuti di organico, due piccoli gattini – un maschio e una femmina - dal pelo bianco e occhi azzurri color ghiaccio. Quando hanno aperto il sacchetto erano ancora completamente bagnati dal sudore e in uno stato di evidente difficoltà. Per fortuna, con gli artigli, erano riusciti a fare dei buchi al sacchetto e respirare un po’, quel minimo indispensabile per sopravvivere. Presumibilmente erano lì dentro da qualche ora. Gloria e Giada, data la situazione, hanno portato i gattini a casa per le prime cure per poi avvertire il Canile Stefano Cerni di Rimini che, prontamente, è entrato in contatto con una volontaria. Questa mattina sono andati dal veterinario per alcuni accertamenti e per essere spulciati.

