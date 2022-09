Rimini: GdF alla MotoGP, lotta a contraffazione e bagarinaggio

Anche quest’anno alla vigilia del "Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini" è scattato il piano di intensificazione dei servizi di controllo economico del territorio da parte della Guardia di Finanza. Da venerdì a domenica le pattuglie, sia in uniforme che in borghese e anche con l’ausilio delle unità cinofile hanno svolto numerosi controlli per il contrasto ai traffici illeciti, alla contraffazione dei marchi ed in particolare, per eseguire controlli, estesi fino alle porte dell’autodromo, finalizzati a contrastare il fenomeno del “bagarinaggio”. Il monitoraggio ha fatto emergere un nuovo positivo elemento: le persone non si fidano più nell’acquistare biglietti da privati e chiedono di verificare il titolo presso le casse ufficiali. Così facendo, possono anche riscontrare direttamente la disponibilità di biglietti e in tal modo si azzera anche la necessità di acquistarli a prezzi maggiorati per i settori non ancora sold out.

Le Fiamme Gialle sono state anche impegnate nell’attività di controllo in materia di rilascio di scontrini e ricevute fiscali, nonché nell’esecuzione di rilevamenti ai fini fiscali presso le aree private dove sono stati allestiti parcheggi per gli spettatori in arrivo a Misano, al fine di identificare il gestore e rilevare il numero dei veicoli in sosta. Infatti, coloro i quali, nei giorni della manifestazione sportiva adibiscono un’area privata a parcheggio, devono indicare gli incassi derivanti dall’attività di posteggio, anche se occasionalmente esercitata previa comunicazione al Comune di Misano Adriatico e pagamento dei relativi tributi locali, nella propria dichiarazione dei redditi. In particolare, sono stati 6 i gestori occasionali di parcheggi adiacenti all’Autodromo controllati, nei confronti di uno dei quali è stata rilevata una irregolarità nella richiesta di autorizzazione avanzata al Comune di Misano.