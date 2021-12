TRUFFE Rimini, GdF sequestro di 600mila euro per indebito finanziamento

I Finanzieri del Comando Provinciale di Rimini hanno dato esecuzione ad un sequestro preventivo per oltre 600.000 euro nei confronti di un noto imprenditore riminese operante nel settore turistico-alberghiero, per truffa aggravata ai danni dello Stato. L’attività a seguito degli accertamenti finalizzati su soggetti che hanno percepito finanziamenti agevolati garantiti dallo stato. La società in questione in particolare aveva richiesto ed ottenuto un finanziamento garantito dallo Stato di circa 600 mila euro per la realizzazione di fabbricati e l'acquisto di macchinari entro 9 mesi dall’erogazione, ma gli interventi non risultano mai essere stati effettuati.

