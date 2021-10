Rimini: gestione fittizia di alberghi e bar, indagate otto persone

La Guardia di Finanza di Rimini, in collaborazione con quella di Cosenza e Taranto, ha scoperto una serie di gestione fittizie di alberghi e bar in Romagna. L'indagine delle Fiamme Gialle ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati di otto persone, tutte di origine calabrese trasferitesi sulla riviera romagnola per lavoro, accusate a vario titolo di estorsione, detenzione e porto illegale di arma da sparo oltre che per intestazione fittizia di beni. I militari hanno accertato che gli 8 avevano la gestione, attraverso prestanomi, di cinque hotel, un chiringuito e una società operante nel settore degli allestimenti fieristici a Rimini, Forlì-Cesena e Siena. Inoltre si è scoperto che facevano pressioni sulla concorrenza spacciandosi per appartenenti alla 'Ndrangheta. La procura ha anche disposto il sequestro delle quote sociali e dei beni aziendali di sei società e una ventina di perquisizioni domiciliari.