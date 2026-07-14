TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
10:27 Consiglio: dopo il comma comunicazioni la nomina del Segretario alla Sanità 10:08 Caldo, il sollievo è (forse) vicino: dalla prossima settimana arriva una pausa con temperature in calo 08:23 L'Italia restituisce al Messico 27 reperti archeologici recuperati dai Carabinieri 07:31 Addio a Sebastiano Bastianelli, psichiatra e docente che ha segnato la sanità e l’Università di San Marino
  1. Home
  2. News
  3. Italia

Rimini, getta hashish dal finestrino e aggredisce i Carabinieri: arrestato un 19enne

Il giovane, fermato durante un controllo in viale Regina Margherita, è accusato di detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

14 lug 2026
Rimini, getta hashish dal finestrino e aggredisce i Carabinieri: arrestato un 19enne

Un 19enne italiano, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai Carabinieri di Rimini con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Il controllo è avvenuto all'alba in viale Regina Margherita, dopo la segnalazione di un'auto con musica ad alto volume. Alla vista dei militari, il giovane avrebbe lanciato dal finestrino un involucro contenente circa 72 grammi di hashish. Secondo quanto riferito dall'Arma, avrebbe poi reagito con violenza nel tentativo di sottrarsi al controllo, rendendo necessario anche l'intervento del 118. È stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Italia