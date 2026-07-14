CRONACA Rimini, getta hashish dal finestrino e aggredisce i Carabinieri: arrestato un 19enne Il giovane, fermato durante un controllo in viale Regina Margherita, è accusato di detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

Rimini, getta hashish dal finestrino e aggredisce i Carabinieri: arrestato un 19enne.

Un 19enne italiano, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai Carabinieri di Rimini con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Il controllo è avvenuto all'alba in viale Regina Margherita, dopo la segnalazione di un'auto con musica ad alto volume. Alla vista dei militari, il giovane avrebbe lanciato dal finestrino un involucro contenente circa 72 grammi di hashish. Secondo quanto riferito dall'Arma, avrebbe poi reagito con violenza nel tentativo di sottrarsi al controllo, rendendo necessario anche l'intervento del 118. È stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.

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