CRONACA Rimini, gioco delle tre campanelle: nove denunciati e 630 euro sequestrati Tre interventi della Polizia Locale tra Marina Centro e via Regina Margherita. Ritirata anche l’attrezzatura utilizzata per i tavoli da gioco.

Rimini, gioco delle tre campanelle: nove denunciati e 630 euro sequestrati.

Nove persone sono state denunciate a piede libero dalla Polizia Locale di Rimini durante tre controlli contro il gioco delle tre campanelle, svolti in borghese nelle serate di martedì 21 e giovedì 23 luglio. Gli interventi hanno interessato Marina Centro, tra via Vespucci e via Bengasi, e l’incrocio tra via Regina Margherita e via Pegli. Complessivamente gli agenti hanno sequestrato 630 euro e tutta l’attrezzatura impiegata per organizzare le postazioni. Le nove persone sono accusate, in concorso, di esercizio di gioco d’azzardo.

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