CULTURA Rimini: giornalisti e scrittori di domani, ecco i vincitori del Premio letterario Paolo Fabbri Indetto dall’Associazione "Alumni Giulio Cesare" di Rimini, voluto e supportato da Domini Soso Fabbri per onorare la memoria del marito Paolo, con il patrocinio del Comune

"I vincitori ex aequo della terza edizione del Premio letterario Paolo Fabbri sono Greta Pesaresi della III D e Arturo Ugolini della V B".

Greta e Arturo onorano la memoria di Paolo Fabbri, indimenticato giornalista e professionista della comunicazione riccionese scomparso nel 2013 a cui il Premio letterario è intitolato, per volontà e impegno della moglie Domini Soso Fabbri - già regista RAI - e al contempo portano alto il nome del Liceo Classico Giulio Cesare di Rimini che attraverso l'Associazione Alumni continua a credere fermamente nelle potenzialità dei giovani.

Con i loro elaborati di taglio giornalistico, i due studenti si aggiudicano ciascuno 500 euro in palio ed una pergamena, primeggiando sui 42 partecipanti al concorso. E chissà che – sull'esempio di colui a cui il premio è dedicato – non scelgano proprio la formazione letteraria o giornalistica per il loro futuro. La terza edizione del Premio, con il patrocinio del Comune di Rimini, va così in archivio con il suo bagaglio di conoscenze trasferite ai ragazzi sull'esempio dei grandi, quali Sergio Zavoli, ricordato dal giornalista Giorgio Tonelli, nella Commissione giudicatrice esterna, insieme ad altri nomi autorevoli tra i quali - oltre naturalmente a Domini Soso Fabbri - Mauro Miccio, professionista della comunicazione nazionale ed internazionale, Chiara Giovannini e Carlo Rufo Spina. “E' solo l'inizio di una serie di tappe di creatività” – viene scandito sul palco – e come sottolinea Domini Soso Fabbri: "Abbiamo sempre avuto bisogno di storie per nutrire il nostro immaginario e questa è una cosa molto, molto importante".

