CRONACA Rimini, giovane rapinato anche del giubbotto In due l'hanno picchiato, scaraventato a terra e derubato. Aggressori fuggiti dopo le urla dell'amica

Rapinato del giaccone griffato e del cellulare a una fermata dell'autobus in pieno centro storico a Rimini. È successo una settimana fa, ma la notizia è stata diffusa oggi dalla Questura di Rimini.

Secondo la ricostruzione degli agenti che hanno arrestato i due presunti rapinatori, la sera del 18 gennaio intorno alle 22.50, dopo la chiamata al 112 di un'amica del rapinato, la polizia è intervenuta al parco Cervi. Sul posto gli agenti hanno trovato la coppia di amici ancora spaventati, in particolare il ragazzo aveva visibili segni di pestaggio, il labbro inferiore tumefatto e sanguinante e una vistosa ferita d'abrasione alla mano sinistra. Agli agenti ha raccontato di essere stato circondato da un gruppo di giovani. In due l'avevano picchiato e dopo averlo scaraventato a terra, gli avevano tolto il giubbotto, il cellulare, uno smartwatch e 200 euro in contanti.

Solo grazie alle urla dell'amica, gli aggressori erano fuggiti in varie direzioni, alcuni verso l'Arco di Augusto altri verso la stazione ferroviaria. Mentre altri due erano ancora in zona quando è arrivata la polizia che dopo un breve inseguimento a piedi li ha arrestati. I due si trovano in carcere a Rimini in attesa dell'udienza di convalida.

