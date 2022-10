Rimini, gli albergatori: "pensione completa e all inclusive non più sostenibili". Il 70% alzerà i prezzi

C'è preoccupazione per il futuro fra gli albergatori riminesi. A pesare l'aumento del costo delle materie prime, la crisi energetica, la guerra in Ucraina, l'instabilità politica e le difficoltà di gestione di personale in hotel. È quanto emerge da un sondaggio di Infoalberghi effettuato fra gli iscritti.

Al netto di una buona stagione, che ha soddisfatto il 93% degli intervistati, l'aumento del costo delle materie prime ha portato a degli aumenti dei costi e dei servizi offerti. Il 63,5% degli intervistati ha aumentato i prezzi, il 20,2% ha ridotto il numero di offerte, mentre il 18,3% degli interpellati ha messo a pagamento alcuni servizi che prima venivano offerti gratuitamente, Il 13,5% degli intervistati si è ritrovato a dover chiudere in anticipo, mentre solo 14,4% non ha fatto nulla.



Gli intervistati sottolineano come pensione completa e all inclusive non siano più sostenibili economicamente per la categoria e sarà necessario vendere alloggio e pasti separatamente.









Problematica anche la gestione del personale, dal reclutamento dei collaboratori all’assunzione al mantenimento del rapporto di lavoro. La gestione non è stata “per niente” facile per il 44% degli intervistati , “poco” facile per il 26% è stata e “abbastanza” facile per il 22%. Solo un 6% non ha trovato difficoltà.



Per il futuro il 70% degli albergatori comunica l'intenzione di aumentare i prezzi, il 28,2% si dice pronto a rinunciare ai lavori di ristrutturazione, il 9,7% di fare a meno di uno o più collaboratori. Un 14,6% degli interpellati dice invece che lascerà tutto com'è, mentre un altro 14,6% installerà sistemi di risparmio energetico.



“L’impennata dei costi energetici ha eroso i guadagni, ma a questo dato di fatto non si può rispondere con la paura, stando chiusi. - commenta il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, che indica nella riqualificazione una delle principali sfide per il futuro. Ci sono strutture alberghiere con poche camere, fuori mercato. - aggiunge - È fondamentale l’aiuto del governo. Auspichiamo nuovi provvedimenti da Roma e al nuovo esecutivo abbiamo chiesto di indirizzare il bonus 110% all’edilizia alberghiera. Fra gli interventi di riqualificazione alberghiera che migliori l'offerta turistica, occorre tenere sempre più in considerazione la crescente esigenza di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili anche da parte di attività turistiche”.

