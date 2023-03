Rimini, gli Alpini presentano il Manifesto #controlemolestie

Il Manifesto culturale #controlemolestie, che verrà presentato venerdì a Rimini dall'Associazione Nazionale Alpini "fissa i principi fondamentali e il relativo 'Manuale di consapevolezza' contiene tutte le indicazioni che riteniamo utili per un corretto approccio a questo tema". Lo scrive la stessa associazione sul proprio sito Internet in vista della presentazione del documento nella città romagnola "È un lavoro che abbiamo portato avanti di concerto con associazioni e realtà femminili - viene evidenziato - crediamo che possa dare un contributo davvero importante, al di là di qualunque sterile contrapposizione. Il manifesto è la posizione culturale chiara e netta dell'Ana rivolta a tutti gli uomini: oltre l'80% delle donne (fonte Istat) è stata oggetto di molestie verbali che in altre nazioni costituiscono reato. È una situazione non accettabile - viene concluso - in una società civile e libera in difesa della quale l'Ana lavora da oltre cent'anni".

Dopo le centinaia di segnalazioni di molestie nel corso dell'Adunata dello scorso maggio, l'Associazione nazionale alpini ha avviato un progetto di sensibilizzazione e, lo scorso 4 marzo ha partecipato a Rimini alla seconda edizione della "Camminata degli uomini contro la violenza sulle donne", marcia organizzata da DireUomo, lo spazio di ascolto per uomini maltrattanti, dall'associazione culturale Cambia-Menti e dal Movimento Centrale Teatro/Danza.