Rimini: gli chiede dei soldi, lo aggredisce con un coccio di vetro

Lo ha colpito a una spalla con un coccio di bottiglia perché si era rifiutato di dargli dei soldi e quando la vittima è fuggita si è messo ad inseguirla, finendo poco dopo tra le "braccia" di una pattuglia della polizia.

L'episodio è avvenuto ieri, verso le 20.30, a Rimini, e ha portato all'arresto di un ragazzo gambiano di 21 anni, accusato di tentata rapina aggravata e denunciato per spaccio, visto che aveva con sé della marijuana. Il colpo di bottiglia ha ferito un brasiliano di 27 anni, poi medicato e giudicato guaribile in 20 giorni, che ha raccontato agli agenti di essere stato avvicinato dal 21enne mentre era in bicicletta all'interno del parco Marecchia. L'aggressore gli ha chiesto dei soldi, lui si è rifiutato, e a quel punto ha raccolto da terra dei cocci di vetro per minacciarlo.

Il 27enne è sceso dalla bici e lo ha spintonato, ma vedendo avvicinarsi alcuni connazionali del giovane gambiano si è distratto e il 'rivale' ne ha approfittato per colpirlo con il vetro. A torso nudo, con la spalla sanguinante e in preda alla paura, il brasiliano è fuggito a piedi verso via D'Azeglio, inseguito con la bici dal 21enne che alla vista della polizia si è fermato. Gli agenti lo hanno subito bloccato e dopo aver ricostruito l'episodio è stato portato in Questura.