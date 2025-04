CRONACA Rimini, gli eroi a quattro zampe della Polizia Locale: fiuto infallibile e operazioni record Bruce scopre cocaina nascosta nelle viscere di un pesce. Con lui Iago, Dexter e Pablo, i pastori tedeschi che affiancano gli agenti in oltre 700 interventi l’anno, tra antidroga, sgomberi e prevenzione nelle scuole.

Sono quattro, hanno il manto grigio e un fiuto da veri detective: Iago, Bruce, Dexter e Pablo sono le unità cinofile della Polizia Locale di Rimini, protagoniste di un’attività intensa e indispensabile nella lotta al degrado urbano e allo spaccio. Tra loro, Bruce è il più sorprendente: è riuscito a scovare cocaina nascosta all’interno di un pesce, dimostrando una capacità olfattiva fuori dal comune.

Ogni giorno questi pastori tedeschi affiancano gli agenti in operazioni complesse: dai controlli antidroga alle perquisizioni, dagli interventi nei parchi e alla stazione fino alle attività preventive nelle scuole. Un impegno costante che nel 2024 ha portato a 71 servizi tra ordine pubblico e antidroga, 12 interventi nelle scuole, 20 sequestri di stupefacenti per circa 350 grammi e 265 controlli in edifici abbandonati. Non mancano gli sgomberi: 13 solo lo scorso anno.

Nel 2025, l’attività prosegue con lo stesso ritmo. Nei primi tre mesi, già 22 servizi interforze, 19 operazioni antidroga, 5 sequestri per quasi 90 grammi e 86 controlli in edifici dismessi. I controlli urbani sono stati 232.

L’unico del gruppo impiegato esclusivamente per l’ordine pubblico è Pablo, mentre il più giovane è Dexter, a inizio carriera ma già prezioso per il team. Ogni cane lavora in perfetta sintonia con il proprio conduttore, in un binomio costruito su addestramento, fiducia e affetto. Fuori dall’auto, al minimo segnale, si attivano immediatamente per individuare le molecole delle sostanze stupefacenti. Se la droga è nascosta su una persona, si siedono accanto all’agente: mai un contatto fisico, ma un'intesa silenziosa ed efficace.

Sempre pronti a collaborare con tutte le forze dell’ordine, queste unità speciali sono ormai parte integrante della sicurezza cittadina. Con i loro occhi attenti e il naso sempre all’erta, rappresentano un esempio perfetto di come uomo e animale possano lavorare fianco a fianco per il bene comune.

