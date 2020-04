CORONAVIRUS Rimini, Gnassi annuncia più pattuglie sulle strade: "Saremo ancora più inflessibili nei giorni della Pasqua"

Il sindaco di Rimini Andrea Gnassi annuncia, su facebook, un aumento delle pattuglie della Polizia locale per vigilare in spiaggia, in centro, nei parchi sulle misure di distanziamento sociale e di rispetto delle ordinanze riminesi. Il rischio, per il primo cittadino, è che le festività e la bella stagione convincano le persone ad uscire visto "che il peggio è passato".

"Non è così", scrive, "anzi comportamenti individuali sbagliati nei prossimi 10 giorni rischiano di compromettere il tanto fatto sinora". Gnassi evidenzia i rischi per la salute e l'economia che potrebbero prorogare il ritorno alla normalità. "Saremo ancora più inflessibili nei giorni della Pasqua - conclude - spiace dirlo e attuarlo ma davvero è per il bene di ognuno di noi. E per uscirne prima".





