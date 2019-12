Rimini, Gnassi: "Soddisfazione per la sospensione dei canoni per i porti turistici"

"Soddisfazione", da parte del sindaco di Rimini, Andrea Gnassi, per la sospensione dei canoni per i porti turistici contenuta nel decreto Milleproroghe. Si tratta, ha scritto sulla sua pagina Facebook, di "una vittoria per Rimini, per la nautica, per le marine e le darsene d'Italia". Pririo nelle scorse settimane gli operatori dei porti turistici avevano manifestato, insieme all'Anci, contro l'aumento dei canoni. "È però di ieri la notizia - scrive Gnassi - che il governo ha raccolto le nostre proposte inserendo nel decreto Milleproroghe una misura che sospende fino al 30 giugno 2020 il pagamento dei canoni riferiti alle concessioni demaniali marittime, per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto".

Quindi, "con la misura introdotta da questo governo - prosegue il post - si consente agli operatori di tirare il fiato, mettendo fine ad un accanimento su un settore strategico per l'economia di un Paese". Il primo cittadino riminese, nonché presidente di Anci Emilia-Romagna, punta alla "conversione nel Milleproroghe della norma definitiva alla quale chiediamo si arrivi attraverso l'apertura di tavolo tecnico che porti ad un riordino complessivo della materia, ad un'equa applicazione dei canoni".