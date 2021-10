CRONACA Rimini: grave la donna investita in bicicletta, è giallo sull'incidente L'incidente risale alla mattina di mercoledì, alla rotatoria di via Flaminia

Rimini: grave la donna investita in bicicletta, è giallo sull'incidente.

Una donna di 75 anni è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale “Bufalini” di Cesena dopo un incidente stradale avvenuto mercoledì mattina a Rimini, alla rotonda tra via Flaminia e via Pascoli. La dinamica è però ancora un mistero, visto che il presunto responsabile del sinistro si è allontanato senza prestare soccorso e la donna, ora incosciente, non è in grado di fornire alcun aiuto. I primi testimoni, che hanno risposto all'appello dei familiari, parlano però di investimento altrove, smentendo - come riporta il Corriere romagna - i soccorritori. Dinamica sulla quale sta indagando la Polizia Locale di Rimini.

Quel che è certo è la signora, in bicicletta, potrebbe essere stata investita da un'auto o da una moto tra le 9 e le 11 del mattino. La bicicletta era infatti quasi completamente distrutta. Sarebbe stata l'anziana stessa a chiedere aiuto, ma una volta in ospedale ha perso conoscenza e non ha fornito dettagli. Sono in corso le analisi delle telecamere di sorveglianza nella zona, alla ricerca del possibile “pirata”.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: