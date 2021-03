Rimini: grida e inveisce contro il personale dell'ospedale, denunciata

Inveiva contro il personale sanitario dell'Ospedale Infermi mentre erano in corso le visite mediche. Gli agenti della Polizia di Rimini hanno denunciato una 69enne napoletana pregiudicata, inottemperante al Foglio di Via Obbligatorio emesso dalla questura.









La donna, attorno alle 19, aveva iniziato a gridare e inveire nell'area di Pronto Soccorso del nosocomio, disturbando i pazienti sul posto. Gli agenti sono intervenuti sul posto per portarla in Questura, dopo aver constatato che non necessitava di cure mediche. È stato appurato che la 69enne, abitualmente dedita ad attività delittuose, aveva perseguitato il personale dell'ospedale anche in altre occasioni.

Data la sua pericolosità sociale, la donna è stata denunciata in stato di libertà ed invitata ad allontanarsi dalla struttura ospedaliera.