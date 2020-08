Rimini: Guardia costiera porta in salvo due naufraghi

Erano usciti in mare, quando la burrasca li ha sorpresi al largo. E' accaduto ieri mattina, verso le 7, quando sono riusciti ad allertare la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Rimini. I due diportisti, si erano capovolti a causa di un improvviso temporale, nei pressi di una piattaforma di estrazione gas, a circa 25 miglia di distanza dalla costa, dove i due naufragi sono riusciti a ripararsi, dopo aver nuotato per circa mezzo miglio aggrappati ai parabordi galleggianti dell'imbarcazione, nel frattempo inabissatasi. L’uscita della Motovedetta CP 842, unità specializzata nel soccorso in mare è stata immediata. Ha raggiunto e tratto in salvo i 2 naufraghi, in buone condizioni, che se la sono cavati solo con un bello spavento. poi sbarcati al porto di Rimini. Sono in corso ulteriori accertamenti ma la Capitaneria di Porto di Rimini raccomanda sempre la massima prudenza e rammenta l’utilizzo del numero blu 1530 per le emergenze in mare.



