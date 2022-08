CRONACA Rimini: guida in stato di ebbrezza, Polizia ritira 8 patenti Anche due persone in monopattino sono risultate positive all'alcol test e altre due in possesso di droga

Nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 agosto la Polizia Locale di Rimini in seguito a dei controlli ha ritirato otto patenti di guida per guida in stato di ebbrezza. Tra queste, due sanzioni sono state solo di carattere amministrativo, ovvero con una multa di 545 euro, in quanto accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 grammi per litro. Sei invece i conducenti che si sono visti notificare la sanzione più grave, violazione accertata a causa di un tasso alcolemico riscontrato tra un minimo di 0,8 ed un massimo di 1,5 g/l - quello più elevato ha fatto registrare un valore di 1,4 - che prevede sia una pena detentiva (sostituibile con i lavori socialmente utili) che una pecuniaria.

Dai controlli sono state poi accertate anche due guide in stato di ebbrezza per due persone che guidavano dei monopattini, violazioni che prevedono solo sanzioni amministrative. Inoltre altre due persone sono state segnalate alla Prefettura perché trovate con modiche quantità di sostanze stupefacenti del tipo Hashish e Marijuana, per uso personale.



