Rimini: guida ubriaco il monopattino, multato

Guida in stato di ebbrezza un monopattino elettrico preso a noleggio e la polizia municipale di Rimini lo multa. È successo l'altra notte intorno alle 4 quando in via Destra del Porto ha fermato un uomo di 30 anni per un controllo di routine. Sottoposto ad etilometro, il riminese è risultato con un tasso dell'1.07 (il limite per legge è 0.5) ed è stato multato e denunciato per guida in stato di ebbrezza.