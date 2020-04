7° REGGIMENTO AVES “VEGA” Rimini, i doni dell'Esercito: termometri digitali e uova pasquali

I militari del 7° Reggimento AVES “Vega” hanno donato agli operatori del 118 Romagna, 26 termometri digitali per il rilevamento istantaneo della temperatura corporea, di fondamentale importanza nell’emergenza sanitaria in atto e, oltre a questo, hanno voluto far sentire la propria vicinanza anche ai piccoli ricoverati presso il reparto di Pediatria dell’ospedale Infermi di Rimini, donando loro le uova di Pasqua, “cercando di donare loro un sorriso con un piccolo gesto”, scrivono in una nota.

In questa grave emergenza, l’Esercito è stato chiamato a sostenere il “Sistema Paese” su più fronti, "per gestire la più difficile crisi nazionale del dopoguerra"; un impegno costante di uomini, mezzi e materiali resi disponibili a supporto della Protezione Civile e delle strutture sanitarie nazionali, per fornire, tutti insieme, risposte concrete ai cittadini.



