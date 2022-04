Rimini: i Vigili del Fuoco domano l'incendio di un camper [VIDEO]

I Vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera, alle 22.40, per domare l'incendio di un camper parcheggiato in via sinistra del porto a Rimini. Per l'intervento sono intervenuti sette operatori con due mezzi: un AutoPompaSerbatoio e un AutoBottePompa.

I Vigili del Fuoco hanno hanno utilizzato della schiuma antincendio per domare le fiamme e hanno anche provveduto ad allontanare e a mettere al sicuro dal camper due bottiglie di GPL. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto per i rilievi sono intervenuti anche i Carabinieri.

