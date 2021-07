Rimini: identificati 15 extracomunitari senza fissa dimora, per loro espulsione dal territorio nazionale

All'alba di questa mattina, durante le attività di controllo, i Carabinieri hanno ispezionato quattro strutture abbandonate, tra cui l'ex colonia Enel e il Camping Maximum. Le Forze dell'Ordine hanno trovato e identificato 15 extracomunitari nordafricani che avevano occupato alcune stanze, in condizioni igienico sanitarie pessime. Un 26enne tunisino, già espulso e accompagnato alla frontiera di Bari il 9 ottobre scorso, è stato arrestato per “reingresso illegale sul territorio nazionale a seguito dell'accompagnamento alla frontiera”. Due sono stati denunciati in stato di libertà perché inottemperanti al provvedimento di espulsione dal territorio nazionale emesso da più di 40 giorni. Uno dei due è stato, inoltre, denunciato per possesso di stupefacenti: aveva con sé circa 8 grammi di cocaina. Per i restanti 12, tutti senza fissa dimora, erano già state avviate le procedure per l'espulsione dal territorio nazionale.