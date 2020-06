MARE Rimini: il 13 giugno riaprono le spiagge libere con personale per l'assistenza

Riapriranno sabato, 13 giugno, le spiagge libere di Rimini. Sul litorale a libero accesso il Comune ha predisposto la presenza di personale per l'assistenza ai bagnanti, l'installazione di segnaletiche dedicate, passerelle e percorsi a terra e pannelli informativi. Ogni bagnante, viene spiegato dall'amministrazione riminese in una nota, potrà posizionare le proprie attrezzature - come ombrelloni e attrezzature per l'ombreggio - ad almeno 5 metri, lettini e asciugamani ad almeno 1,5 metri di distanza dai vicini. Le distanze potranno essere superate per chi appartiene in al medesimo nucleo familiare o alle persone con cui si condivide la stanza o l'abitazione. Spetterà al Comune provvedere alla pulizia quotidiana e all'igienizzazione costante dei servizi igienici presenti ed è stata predisposta anche la presenza di steward di spiaggia che avranno una funzione di supporto e non di controllo.



