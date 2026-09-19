CRONACA RIMINI

Rimini, il braccialetto elettronico dà l'allarme: 23enne arrestato per essersi avvicinato all'ex

Il giovane è stato rintracciato dai Carabinieri in piazza Cavour, all'interno del perimetro di mille metri previsto dal divieto di avvicinamento

Rimini, il braccialetto elettronico dà l'allarme: 23enne arrestato per essersi avvicinato all'ex.
Un 23enne tunisino è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Rimini per la presunta violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall'ex compagna.

Secondo quanto riferito dall'Arma, l'intervento è scattato nelle prime ore della mattinata dopo l'attivazione dell'allarme del braccialetto elettronico indossato dal giovane. La pattuglia, allertata dalla Centrale Operativa, lo ha rintracciato in piazza Cavour.

Dagli accertamenti dei militari sarebbe emerso che il 23enne si trovava all'interno del perimetro di rispetto di mille metri dalla persona offesa, in violazione delle prescrizioni della misura cautelare alla quale era sottoposto.

Al termine degli accertamenti, l'uomo è stato condotto nelle camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Rimini Principale, in attesa del giudizio con rito direttissimo disposto dall'Autorità giudiziaria.

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