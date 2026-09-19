Rimini, il braccialetto elettronico dà l'allarme: 23enne arrestato per essersi avvicinato all'ex
Il giovane è stato rintracciato dai Carabinieri in piazza Cavour, all'interno del perimetro di mille metri previsto dal divieto di avvicinamento
Secondo quanto riferito dall'Arma, l'intervento è scattato nelle prime ore della mattinata dopo l'attivazione dell'allarme del braccialetto elettronico indossato dal giovane. La pattuglia, allertata dalla Centrale Operativa, lo ha rintracciato in piazza Cavour.
Dagli accertamenti dei militari sarebbe emerso che il 23enne si trovava all'interno del perimetro di rispetto di mille metri dalla persona offesa, in violazione delle prescrizioni della misura cautelare alla quale era sottoposto.
Al termine degli accertamenti, l'uomo è stato condotto nelle camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Rimini Principale, in attesa del giudizio con rito direttissimo disposto dall'Autorità giudiziaria.
[Banner_Google_ADS]