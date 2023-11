ANIMALI Rimini: il cane Eddy ha due malattie rare, parte la raccolta fondi

La storia del giovane Eddy potrebbe essere simile a quella di tanti altri cani, adottati da cuccioli e abbandonati al canile una volta diventati grandi. La sua storia però non è comune, dato che è affetto da una malattia rara che richiede cure costose, per le quali è stato attivato un crowdfunding. Eddy entra nella struttura dello Stefano Cerni di Rimini ad un anno di età. Un giorno gli compare sul muso una neoformazione con diffusione poi in altre parti del corpo. Operatori, veterinari e volontari non si sono mai trovati davanti a casi simili e avviano una serie di esami, mentre il cane diventa inappetente, perdendo rapidamente peso.



La diagnosi è di due malattie rare autoimmuni, forse uno dei pochi casi di doppia malattia in Italia. Seguono le relative terapie e il costoso e lungo ricovero per oltre due mesi nella clinica veterinaria San Marco di Padova. L'animale è stato dimesso da qualche settimana, sta meglio - fanno sapere dal Comune di Rimini - ma continua a seguire le terapie. Gli è tornato l'appetito e ha rapidamente recuperato una parte dei chili perduti nella fase acuta.



Sorvegliato dal punto di vista sanitario, è pronto per una nuova casa, ma necessita di attenzioni particolari: il suo sistema immunitario è fragile e l'esposizione a virus, batteri e parassiti potrebbero essere pericolosi. E mentre si cerca un'adozione, chi se ne occupa ha lanciato una sottoscrizione per coprire le costose cure dei mesi trascorsi, con un crowfunding nel nome di Eddy sul sito di 'Gofund.me'.



"In una storia dolorosa come quella di Eddy ci sono anche dei lati positivi, fatti di speranza e aiuto - è il commento dell'assessora comunale al Benessere degli Animali, Francesca Mattei -. Il mio 'grazie' per i volontari e operatori del canile non sarà mai sufficiente".

