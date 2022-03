CRONACA Rimini: il cane Jago inchioda uomo per spaccio di droga, è in arresto. Il complice è in fuga Trovati 50 gr di cocaina nascosta nel bracciolo portaoggetti dell'auto

Rimini: il cane Jago inchioda uomo per spaccio di droga, è in arresto. Il complice è in fuga.

Ieri pomeriggio la polizia di Rimini ha arrestato un uomo di origini extracomunitarie nella zona di Corso Giovanni XXIII. I controlli sono partiti dopo le segnalazioni di alcuni residenti. Il sospettato, alla vista della polizia ha cercato frettolosamente di spostare un'auto ed è stato quindi pedinato e poi perquisito il veicolo con l'aiuto dell'unità cinofila. All'interno del bracciolo porta oggetti dell'auto, il cane Jago ha trovato 50 grammi di cocaina ancora da tagliare. È stata sequestrata sia l'autovettura che la droga. Il sequestro ha fatto scattare subito le manette per l’uomo, perché in concorso “morale e materiale” col proprietario del veicolo che deteneva la sostanza stupefacente ai fini di spaccio utilizzando l’auto come deposito. L'uomo si trova al carcere di Rimini, mentre il proprietario del veicolo, già identificato degli investigatori durante le fasi del controllo, si è dato alla fuga e ha fatto perdere le sue tracce.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: