CRONACA Rimini: il cane-poliziotto fiuta marijuana e sostanza dopante, arrestato 28enne

Prosegue, a Rimini, l'operazione antidroga “No smoking” che nei giorni scorsi aveva portato all'esecuzione di sette misure cautelari. Questa volta è servito il fiuto del cane Cyr per scoprire un ingente quantitativo di marijuana, posto in due involucri dal peso di 600 grammi, in una cantina di un 28enne riminese, non coinvolto in alcuna precedente indagine. I Carabinieri hanno così esteso la perquisizione anche all'abitazione dove hanno trovato anche un flacone di “nandrolone decanoato” e altre confezioni di farmaci dopanti, in gran parte di origine straniera e di provenienza illecita. L'uomo è stato così arrestato per possesso di stupefacenti al fine di spaccio e ricettazione.

