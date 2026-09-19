Rimini: il Colonnello Daniele Credidio al vertice del Comando Provinciale dei Carabinieri
Costante vicinanza ai cittadini e prevenzione, le linee guida del mandato
Il Colonnello Daniele Credidio si è insediato al vertice del Comando Provinciale Carabinieri di Rimini, assumendo ufficialmente la guida dell’Arma sul territorio e subentrando nell’incarico al Colonnello Ruggero Rugge.
Il nuovo Comandante, giunto in Romagna dopo aver lasciato la guida del Reparto Operativo di Cagliari, ha espresso grande soddisfazione per il nuovo incarico. Già tracciate le linee guida del mandato: confermata la volontà di operare in continuità con il passato, ponendo come elemento irrinunciabili la costante vicinanza ai cittadini e la prevenzione.
"L’azione dell’Arma, ha precisato l’Ufficiale, non si esaurisce nella sola, seppur fondamentale, funzione repressiva, ma deve esprimersi quotidianamente attraverso un’opera di rassicurazione sociale e di prossimità".
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