Rimini: il Comune punta a dimezzare le emissioni di CO2 entro il 2030.

La Commissione consiliare del Comune di Rimini ha dato il via libera al Piano di azione per l’energia sostenibile e il clima (Paesc) che ha l'obiettivo di ridurre, di almeno il 40 percento, le emissioni di gas serra entro 2030 attraverso due direttrici: la diminuzione dei consumi energetici e la maggior produzione di energia da fonti rinnovabili. Ma le previsioni del Paesc sono più ottimiste e puntano ad abbattere le emissioni di gas climalteranti del 55 percento. La deliberazione andrà in Consiglio comunale la prossima settimana.

Il tutto nasce dalla “fotografia” delle emissioni di CO2 del Comune nei vari ambiti, aggiornata al 2019, sulla base della quale è stato possibile individuare i fattori di debolezza e i punti di forza ed opportunità del territorio e definire le azioni seguenti. Nel decennio 2010-2019 è stata indicata una riduzione del 15 percento di CO2 pro capite - i settori che incidono in riduzione di quote più consistenti sono i trasporti e il settore residenziale - , del 14 percento per l’illuminazione pubblica, del 10 percento per le emissioni degli edifici comunali e del 7 percento per quanto riguarda le emissioni dei trasporti pubblici. Dall'inventario emerge inoltre che, dal 2018 al 2019, il numero di impianti fotovoltaici è aumentato del 16 percento e si stima che dal 2021 la produzione di energia elettrica da fotovoltaico copra circa il 10 percento dei consumi elettrici complessivi del Comune di Rimini.

