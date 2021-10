CINEMA Rimini, il Fulgor torna al 100%: ecco la programmazione

Il cinema Fulgor di Rimini riparte a pieno ritmo grazie al ritorno al 100% della capienza. La programmazione di film per i prossimi mesi è ricchissima ed è stata pensata per soddisfare tutte le esigenze e tutti i gusti. Dal lunedì sera dedicato ai cinefili con pellicole che hanno fatto la storia, ai martedì dell'arte con il commento del critico Alessandro Giovanardi, fino alle lezioni di cinema del sabato mattina e la colazione e film della domenica mattina. E poi anime, noir, film in lingua sottotitolati e film muti. La selezione è stata curata da Elisa Luchetta. Ora l'obiettivo è riempire le sale e tornare a vivere il cinema come momento di socialità.

[Banner_Google_ADS]



"Questa è per noi una sfida - ha commentato Elena Zanni, direttrice del Fulgor -. Vogliamo tornare ad affollare i cinema e avvicinare anche i giovani, che a volte non lo frequentano abitualmente".

Ma lo storico cinema amato da Fellini, nelle sue due sale Federico e Giulietta, si prepara a ospitare anche eventi e convegni, con l'obiettivo di superare i 70 appuntamenti registrati in meno di due anni prima del lockdown. A grande richiesta si terranno anche delle cerimonie nuziali da sogno tra i velluto e gli ori della sala Federico. Il "fratello" multisala Settebello in via Roma riaprirà invece giovedì 21 ottobre con le sue tre sale con la sua proposta di pellicole selezionate, successo di stagione e film d'autore.

Nel video l'intervista a Elena Zanni, direttrice del Fulgor

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: