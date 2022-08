NUBIFRAGIO Rimini: il maltempo sradica un pino, colpita l'auto di un turista [fotogallery]

Vigili del fuoco e Protezione civile al lavoro a Rimini per mettere in sicurezza diversi scantinati allagati dopo il nubifragio della scorsa notte. Questa mattina una squadra dei pompieri è intervenuta in via Regina Elena dove un grosso pino marittimo, di almeno una ventina di metri, è stato sradicato dal forte vento di burrasca. L'albero, che si trova all'interno del giardino dell'hotel Villa Augustea, è caduto verso l'una di notte, abbattendosi sopra l'auto di una famiglia tedesca che alloggia proprio nell'albergo. Per fortuna il maltempo ha trattenuto tutti all'interno della struttura e non si segnalano danni a persone.

