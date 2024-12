CANILE Rimini, il Natale di X: dall’abbandono all’amore di una nuova famiglia La storia di una American Bully adottata dal Canile Stefano Cerni diventa simbolo di speranza. Un anno di impegno e risultati straordinari per il benessere degli animali.

Rimini, il Natale di X: dall’abbandono all’amore di una nuova famiglia.

Il Canile Stefano Cerni di Rimini festeggia il Natale con la commovente storia di X, una American Bully di otto anni affetta da leishmaniosi, adottata dopo un anno e mezzo in struttura. Entrata ad aprile 2023, X ha trovato una nuova famiglia grazie all’amore e alla dedizione di operatori e volontari che l’hanno seguita nel suo percorso di recupero. Questa adozione è simbolo del lavoro instancabile svolto al canile, dove nel 2024 sono stati recuperati 221 cani, con 115 riuniti ai proprietari e 52 adottati, inclusi molti anziani.

Attualmente, il canile ospita 51 cani a Rimini e 17 a Vallecchio, offrendo loro una seconda possibilità di vita. La struttura, gestita dalla Cooperativa Cento Fiori, si distingue per il tasso di adozioni di animali fragili o anziani, sottolineando il valore della responsabilità e della sensibilizzazione verso il benessere degli animali.

“L’adozione di X non è solo un lieto fine, ma un nuovo inizio. È il simbolo del cuore e della professionalità degli operatori,” ha dichiarato Francesca Mattei, Assessora al Benessere degli Animali del Comune di Rimini. L’amministrazione è impegnata a migliorare le strutture per animali, come dimostra il nuovo gattile comunale, con lavori previsti nel 2025.

Infine una curiosità dall’anagrafe canina. Nel Comune di Rimini sono registrati 18.883 cani, 7.064 gatti e 4 furetti. I meticci dominano tra le razze, mentre i nomi più diffusi sono Luna, Mia e Kira.

