CARABINIERI Rimini: il nuovo comandante si presenta: "Con San Marino nascerà ottima collaborazione" 46 anni, di origini salentine, da oltre 2 anni era impegnato come esperto per la sicurezza nell'ambasciata italiana a Sarajevo.

È il colonnello Ruggero Gerardo Rugge il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Rimini. Subentra a Mario La Mura, trasferito a Roma per guidare l'ufficio relazioni con il pubblico al Comando Generale. 46 anni, di origini salentine, da oltre 2 anni impegnato come esperto per la sicurezza nell'ambasciata italiana a Sarajevo: “Viviamo in un periodo di forti tensioni sociali – afferma – mi sono già confrontato con il Prefetto sulle criticità del territorio, soprattutto per quanto riguarda la stagione estiva”.

"Ritengo che l'obiettivo fondamentale della nostra organizzazione e delle altre forze di polizia - evidenzia il colonnello Ruggero Gerardo Rugge - sia rappresentare per tutta la collettività una presenza rassicurante e tangibile".

Evidenziata la peculiarità della vicinanza con San Marino, sottolineando come sia già al lavoro per intensificare la collaborazione tra corpi italiani e sammarinesi: "Credo che la provincia di Rimini, Roma che ha in seno il Vaticano, sia l'unica ad avere questa particolarità, uno stato straniero all'interno dei propri limiti territoriali. Ho già conosciuto il comandante della Gendarmeria e sono certo che nascerà un'ottima collaborazione".

Nel servizio l'intervista al Col. Ruggero Gerardo Rugge (Comandante provinciale Carabinieri Rimini)

