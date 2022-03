FONTI RINNOVABILI Rimini: il parco eolico si allontana dalla costa, “possiamo cominciare a ragionare” Energia Wind modifica la proposta, la prima pala a 9,5 miglia dalla costa. Il progettista: “Visibile solo in giornate molto nitide”. Previsti 51 aerogeneratori di 125 metri dall'acqua

Energia Wind 2020, società che ha chiesto la concessione demaniale per realizzare il parco eolico davanti la costa riminese, sta mettendo a punto un nuovo progetto, dopo le due bocciature. A cambiare è soprattutto la distanza dalla costa. Dalle 4 miglia e mezzo nautiche del primo progetto si era passati alle 6 miglia e mezzo; oggi si pensa a 9 miglia e mezzo, quindi più di 17 chilometri. E si fa riferimento alla prima pala, quella più vicina alla riva davanti Cattolica; le altre 50, da 6,5 megawatt, saranno tutte più lontane. Le ultime disteranno 18 miglia, quindi 33 chilometri. Perché il parco eolico è stato pensato perpendicolare alla costa e non in parallelo. La centrale eolica offshore, se avrà il via libera, sarà formato da strutture che fuoriescono dall'acqua 125 metri e con eliche di 65-70 metri di raggio. Le pale saranno distanziate di 700 metri. Giovanni Selano, progettista della società, ha fatto notare che la fila di pale potrà essere ben visibile dalla costa solo in occasione di giornate nitide. Con la consueta foschia - propria delle aree marittime prossime ai grandi fiumi - saranno praticamente invisibili, riferisce Selano. La spesa prevista è di circa 600 milioni di euro.

“Con queste distanze possiamo cominciare a ragionare”, afferma l'assessora all'ambiente del comune di Rimini, Anna Montini, che dunque ammorbidisce la sua posizione. Le prime due proposte erano state invece rigettate con fermezza proprio per la poca distanza dalla costa. Italia Nostra invece vuole prima vedere il nuovo progetto nero su bianco. Mentre su quelli finora esaminati chiede che le amministrazioni pubbliche, che avevano manifestato la loro contrarietà, mettano per iscritto il loro “no”.

