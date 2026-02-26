TV LIVE ·
Rimini, il porto canale cambia volto: parte la riqualificazione da 6,5 milioni di euro

L’amministrazione comunale ha ufficialmente approvato il progetto di riqualificazione delle banchine del porto canale-fluviale tra Ponte dei Mille e Ponte della Resistenza. Obiettivo principale migliorare la sicurezza idraulica

26 feb 2026
Il rendering del nuovo Porto canale
Il rendering del nuovo Porto canale

Il cuore storico del lungofiume riminese si prepara a una trasformazione significativa. Con un investimento complessivo di 6,5 milioni di euro, l’amministrazione comunale ha ufficialmente avviato il progetto di riqualificazione delle banchine del porto canale-fluviale tra Ponte dei Mille e Ponte della Resistenza, con l’obiettivo di restituire alla città uno spazio urbano più sicuro, fruibile e bello da vivere.

Il progetto, denominato "Boulevard Blu urbano: adeguamento infrastrutturale e funzionale delle banchine dell’area portuale-fluviale di Rimini",  è finanziato nell’ambito del Programma Regionale FESR Emilia-Romagna 2021-2027, con il Comune come soggetto attuatore.

L’intervento punta a migliorare la sicurezza idraulica dell’area, riducendo il rischio di allagamenti e a restituire alla cittadinanza spazi pubblici di qualità, in continuità con il tessuto urbano storico. Al cuore dell’intervento anche un sistema di banchine ridisegnate con un profilo a gradoni, che innalzerà la quota di calpestio rispetto al livello dell’acqua senza alterare l’alveo storico del fiume e creare camminamenti più ampi e fruibili. Intorno a questa infrastruttura saranno realizzati percorsi pedonali, aree verdi, sedute, gradinate e spazi con giochi d’acqua, pensati come aree di sosta e socialità.

Il progetto include anche il restauro delle mura storiche lungo il lungofiume e la messa in sicurezza degli ormeggi per le imbarcazioni, oltre a un nuovo impianto di illuminazione e videosorveglianza. 






