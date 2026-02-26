BOULEVARD BLU Rimini, il porto canale cambia volto: parte la riqualificazione da 6,5 milioni di euro L’amministrazione comunale ha ufficialmente approvato il progetto di riqualificazione delle banchine del porto canale-fluviale tra Ponte dei Mille e Ponte della Resistenza. Obiettivo principale migliorare la sicurezza idraulica

Il cuore storico del lungofiume riminese si prepara a una trasformazione significativa. Con un investimento complessivo di 6,5 milioni di euro, l’amministrazione comunale ha ufficialmente avviato il progetto di riqualificazione delle banchine del porto canale-fluviale tra Ponte dei Mille e Ponte della Resistenza, con l’obiettivo di restituire alla città uno spazio urbano più sicuro, fruibile e bello da vivere.

Il progetto, denominato "Boulevard Blu urbano: adeguamento infrastrutturale e funzionale delle banchine dell’area portuale-fluviale di Rimini", è finanziato nell’ambito del Programma Regionale FESR Emilia-Romagna 2021-2027, con il Comune come soggetto attuatore.



L’intervento punta a migliorare la sicurezza idraulica dell’area, riducendo il rischio di allagamenti e a restituire alla cittadinanza spazi pubblici di qualità, in continuità con il tessuto urbano storico. Al cuore dell’intervento anche un sistema di banchine ridisegnate con un profilo a gradoni, che innalzerà la quota di calpestio rispetto al livello dell’acqua senza alterare l’alveo storico del fiume e creare camminamenti più ampi e fruibili. Intorno a questa infrastruttura saranno realizzati percorsi pedonali, aree verdi, sedute, gradinate e spazi con giochi d’acqua, pensati come aree di sosta e socialità.

Il progetto include anche il restauro delle mura storiche lungo il lungofiume e la messa in sicurezza degli ormeggi per le imbarcazioni, oltre a un nuovo impianto di illuminazione e videosorveglianza.



