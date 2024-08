SALOTTO CULTURALE Rimini: il senatore Giulio Terzi chiude la quinta edizione di Terrazza Dolce Vita Focus sui conflitti in atto e diritto all'informazione

I salotti culturali di Simona Ventura e Giovanni Terzi, al Grand Hotel di Rimini si chiudono nel segno della riflessione sui conflitti in atto in Medioriente e in Ucraina, con un focus sui diritti umani, il diritto alla informazione e alla conoscenza dei cittadini. Temi approfonditi da Giulio Terzi di Sant'Agata, oggi diplomatico e senatore, dal 2022 Presidente della 4ª Commissione Politiche dell’Unione Europea del Senato della Repubblica.

Una lunga disamina, la sua, introdotta dalla proiezione di un video che mostra il sacrificio dei 25 giornalisti russi uccisi dal 1999 mentre più di una trentina sono quelli in carcere. Un racconto che trova spazio anche sulle pagine online della testata “The Global News", progetto editoriale ideato e diretto da Giovanni Terzi, edito da Simona Ventura e che ha tra le sue firme proprio l'ex Ministro degli Esteri del governo Monti.

“In un periodo in cui l’informazione appare globale e apparentemente priva di censure, anche grazie ai nuovi strumenti di comunicazione, - è stato sottolineato - in realtà si sta sviluppando una sempre più pressante disinformazione, in particolare sullo stato in cui alcuni paesi versano. Informazione di regime, negazione dello stato di diritto oltre che diritti umani calpestati sono accadimenti che quotidianamente avvengono in ogni parte del mondo. Oggi più che mai – si è detto - è decisivo riaffermare il connotato universale dei diritti umani su cui la stessa Alleanza atlantica, nella partnership tra Stati Uniti d’America e Unione europea, devono impegnarsi in una cornice multilaterale”.

