Rimini, il sindaco Gnassi e il Presidente Santi ricordano Mons. De Nicolò

Il cordoglio della comunità riminese, nelle parole del sindaco Andrea Gnassi e del Presidente della Provincia Riziero Santi, per la scomparsa del Vescovo emerito monsignor Mariano De Nicolò. “Pastore della chiesa dal 1989 al 2007 – dice il Sindaco – lasciando una impronta autentica nella società riminese, grazie alla sua azione, allo stesso tempo morale e concreta. Protagonista di anni di cambiamenti, in cui ha saputo guidare con determinazione e decisi richiami alla coerenza tra valori cristiani e vita sociale e di comunità”. Per Riziero Santi, “un uomo che credeva fermamente nell’importanza della conoscenza e della cultura ed è stato in tal senso un protagonista imprescindibile della vita pubblica del nostro territorio, dando un impulso decisivo ad importanti realizzazioni che oggi sono patrimonio di noi tutti”.