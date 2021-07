CORONAVIRUS Rimini: il sindaco invita a vaccinarsi, "La libertà è poter vivere"

Rimini: il sindaco invita a vaccinarsi, "La libertà è poter vivere".

Le parole del Sindaco di Rimini, Andrea Gnassi: "Vacciniamoci. E chiediamo ai nostri amici, conoscenti, famigliari di farlo. Chiediamolo anche noi sindaci alle nostre comunità. Senza paura, senza timori, senza ambiguità. Diamo l'esempio noi per primi, vaccinandoci. Il vaccino serve per vivere, andare a scuola, lavorare, uscire di casa, stringersi. La campagna vaccinale è la strada maestra, il green pass è la soluzione migliore per evitare provvedimenti molto più severi e traumatici, la responsabilità individuale si sovrappone all'interesse collettivo. Il vaccino è un'arma efficace. Non usarlo, oppure far finta che non esista, oppure convincere a lasciarlo in un cassetto, credo sia un altro 'furto di futuro'. Il futuro di ognuno di noi; e soprattutto di chi è più fragile e debole. Non c'è negazione più grande di non poter essere liberi di vivere. La libertà è poter vivere. Non dobbiamo forse avere e mostrare una patente per guidare? Un passaporto per viaggiare? Vacciniamoci".

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: