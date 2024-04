ACCOGLIENZA Rimini: il vescovo Anselmi alla Giornata della visibilità Transgender "Anche il Santo Padre ce lo ricorda, Dio è padre di tutti", ha riferito il vescovo di Rimini, il primo a partecipare a una manifestazione pubblica LGBT

Rimini: il vescovo Anselmi alla Giornata della visibilità Transgender.

“La strada che il Vangelo e Gesù ci hanno indicato è quella di accogliere veramente tutti". Lo ha detto, ai microfoni del TgR Emilia-Romagna, monsignor Nicolò Anselmi. Il vescovo di Rimini è infatti il primo in Italia a partecipare a una manifestazione pubblica in difesa dei diritti LGBT. Anselmi ha preso parte alla Giornata della visibilità transgender. “Ci vediamo al parco” il nome dell'iniziativa, organizzata dal gruppo Trans & Non-binary di Arcigay Rimini al Parco Marecchia negli spazi de 'La Serra 100 Fiori', dedicata alla promozione della visibilità della comunità transgender.

"È bello essere qui, mi sembra anche doveroso perché Dio è veramente padre di tutti. Anche il Santo Padre ce lo ricorda, ma anche Gesù ce l'ha ricordato: "Padre nostro", e in questo nostro ci siamo tutti. Per cui non vedo perché non dobbiamo essere qua", ha dichiarato il vescovo durante la manifestazione

Numerose le personalità istituzionali che hanno preso parte all'iniziativa, organizzata con il patrocinio del Comune e della Provincia di Rimini, il sostegno della Regione Emilia-Romagna col progetto “Istanti” di Aics Emilia-Romagna e la collaborazione del Centro Antidiscriminazioni Lgbt del Comune di Rimini: Emma Petitti presidente dell'Assemblea legislativa Regione Emilia Romagna, l'assessora Francesca Mattei per il Comune di Rimini, Marco Tonti Consigliere comune di Rimini e presidente di Arcigay, Viviana Neri presidente di AICS regionale dell'Emilia-Romagna, seguiti da una grigliata di pesce promossa dalla Community 27 e un pranzo al sacco condiviso e una serie di laboratori creativi, giochi tradizionali e attività sportive e ricreative collaterali.

Ma la visita che più ha sorpreso è stata senza dubbio quella del vescovo Anselmi, che ha sottolineato il messaggio inclusivo ed è poi apparso divertito durante alcuni giochi all'aperto, in compagnia di manifestanti di ogni età.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: