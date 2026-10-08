Rimini, immagini intime diffuse online e persecuzioni: denunciato un 48enne

La Polizia di Stato di Rimini ha denunciato un uomo di 48 anni nell’ambito di un’indagine per atti persecutori e diffusione illecita di immagini intime ai danni di una 42enne residente in città.

La vicenda è emersa nel marzo 2026, quando la donna ha iniziato a ricevere sui propri profili social richieste e contatti da numerose persone sconosciute. A farle comprendere quanto stava accadendo è stato il messaggio di un utente, che le ha segnalato la presenza su un sito internet di fotografie intime associate al suo nome e cognome.

Gli accertamenti della Squadra Mobile hanno ricostruito un quadro più ampio. Secondo quanto raccolto dagli investigatori, dopo la fine della relazione l’uomo avrebbe continuato a interessarsi alla vita privata, sentimentale e professionale della donna, contattando anche persone a lei vicine per ottenere informazioni sulle sue frequentazioni e diffondendo giudizi negativi sul suo conto.

La situazione era già stata oggetto di un ammonimento del Questore nel febbraio 2025, adottato per precedenti condotte ritenute riconducibili ad atti persecutori.

Su delega dell’Autorità Giudiziaria, la Polizia ha inoltre perquisito l’abitazione e altri luoghi nella disponibilità del 48enne, trovando numerose fotografie e altri elementi ritenuti utili agli accertamenti. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica. Le responsabilità dell’indagato sono ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria.







