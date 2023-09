SICUREZZA Rimini, Imu scontata a privati che puntano telecamere su aree pubbliche Si chiama “videosorveglianza partecipativa”. Le immagini riprese verranno visualizzate soltanto dalla polizia locale e saranno da supporto per la sicurezza pubblica

L'amministrazione di Rimini sta per varare un nuovo regolamento che disciplina l’uso di telecamere in città. Se inquadrano il suolo pubblico, il proprietario dell'immobile “riceverà uno sconto sull'Imu", come spiega l'assessore alla Sicurezza Juri Magrini che parla di “videosorveglianza partecipativa”. Le immagini riprese - riporta la stampa locale - verranno visualizzate soltanto dalla polizia locale e saranno da supporto per la sicurezza pubblica. Famiglie e imprese che punteranno i propri occhi elettronici su strade, piazze, parchi e altri luoghi pubblici potranno così contare su una riduzione dell'imposta sugli immobili. Ancora da quantificare lo sconto. Chi deciderà di installare a proprie spese le telecamere su spazi pubblici, "non potrà però visionare i filmati: questi saranno a disposizione esclusivamente della polizia locale e delle forze dell'ordine", precisa l'assessore. Questo perché "è compito delle forze dell'ordine condurre le indagini usando le immagini delle telecamere, non dei cittadini". La votazione del nuovo regolamento - che riguarda anche altre iniziative sul fronte della videosorveglianza pubblica - approvato ieri in commissione nella città amministrata dal centro sinistra ha trovato anche il consenso di Fratelli d'Italia. "E questo testimonia la bontà del progetto", conclude Magrini. Il nuovo regolamento che disciplina l’uso di queste tecnologie sarà votato all’inizio di ottobre dal consiglio comunale.

