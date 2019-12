Rimini: in arrivo 10 nuovi dissuasori di velocità

Prosegue l'impegno del Comune di Rimini per garantire maggiore sicurezza sulle strade cittadine. Ieri è stato approvata l'ordinanza che autorizza la messa in opera di 10 "box arancioni", a partire dal 6 gennaio. Non si tratta di autovelox fissi, ma colonnine in cui la Polizia Locale potrà installare, volta per volta, a secondo delle condizioni e delle necessità legate al traffico, una specifica apparecchiatura di telelaser che permetterà di misurare le velocità dei veicoli. I rilevamenti verranno effettuati alla presenza di un agente Polizia locale che verificherà sul posto le funzionalità dell'apparecchio. Gli automobilisti non avranno comunque modo di sapere se nella colonnina sarà presente un rilevatore o meno.

Le strade su cui saranno installate le nuove dotazioni sono:

-via Coriano (SP 31) direzione marcia mare/monte prossimità cv 217

-via Coriano (SP31) direzione marcia monte/mare prossimità cv 113

-via San Salvatore direzione Ancona/Ravenna prossimità cv 47

-via San Salvatore direzione Ravenna/Ancona prossimità cv 18

-via Marecchiese (SP 258-R) direzione marcia mare/monte prossimità via Mavoncello

-via Marecchiese (SP 258-R) direzione marcia monte/mare prossimità cv 354

-via Ugo Bassi direzione Ravenna/Ancona prossimità ingresso parcheggio nuova questura

-via Ambrosoli direzione Ravenna/Ancona prossimità Fiabilandia lato monte

-via Melucci direzione Ancona/Ravenna prossimità via Campanella lato mare

-via Emilia direzione monte/mare prossimità cv 80

Nel 2018, ricorda il Comune, l'eccesso di velocità si è rivelata la seconda causa di sinistro più diffusa, con 262 incidenti provocati.