Rimini, in arrivo due nuovi Vista Red contro il passaggio col rosso: più sicurezza sulle strade Saranno installati all'incrocio tra via Marradi e viale Rimembranze, e tra la SS72 e via Montevecchio. Calano le infrazioni grazie alla tecnologia.

L’Amministrazione comunale continua il proprio impegno per la sicurezza stradale: la Giunta ha approvato l’installazione di due nuovi dispositivi Vista Red per il rilevamento automatico del passaggio con il semaforo rosso. Le nuove postazioni verranno collocate all’incrocio tra via Marradi, via Melucci e viale Rimembranze, e tra la Strada Statale 72, via Amola e via Montevecchio, nella zona di Sant’Aquilina. Si tratta di punti strategici per la viabilità cittadina, dove il traffico è intenso e si sono verificati episodi pericolosi.

L’iniziativa nasce da un’attenta analisi dell’incidentalità e dalle segnalazioni dei residenti, in continuità con un progetto avviato da tempo dal Comune, che ha già dotato nove intersezioni di sistemi analoghi. Nel solo 2024, sono state accertate 12.415 infrazioni per passaggio con il rosso, ma il trend è in calo costante rispetto agli anni precedenti, segno dell’efficacia degli impianti. L’obiettivo dell’amministrazione è chiaro: prevenzione prima della sanzione, e una cultura diffusa del rispetto delle regole per ridurre gli incidenti e salvare vite.

