RIMINI Rimini, in fiamme l'insegna di un hotel: intervento dei Vigili del Fuoco

Rimini, in fiamme l'insegna di un hotel: intervento dei Vigili del Fuoco.

Intervento la scorsa notte da parte dei Vigili del Fuoco di Rimini per spegnere l'incendio in un hotel in zona Lagomaggio. A prendere fuoco un'insegna luminosa esterna: l'intervento dei pompieri ha fatto sì che le fiamme non si propagassero all'interno dell'edificio. L'hotel era chiuso e nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto anche una pattuglia della Polizia di Stato che, nell'attività di presidio del territorio, aveva notato il principio d’incendio e dato l’allarme alla sala operativa dei Vigili del fuoco.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: